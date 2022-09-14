Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Загородний. По его словам, есть, по крайней мере, два субъекта, которые могут физически уничтожить лукашенко.

Кстати Белорусская оппозиция хочет опираться на своих добровольцев в Украине как на будущую армию

О чем сейчас может беспокоиться лукашенко

Загородний отметил, что лукашенко оказался в достаточно сложной ситуации. Белорусский диктатор сам прекрасно понимает, что у него остается достаточно небольшой выбор.

Я думаю, что он лично переживает за свою жизнь сейчас,

– сказал политолог.

Ведь, заметил он, лукашенко де-факто воюет против нашего государства, предоставив территорию беларуси и ресурсы для поддержки российской армии.

Загородный о небольшом выборе лукашенко и возможных угрозах его жизни: смотрите видео

Кто может физически уничтожить лукашенко

Загородний считает, что есть, по крайней мере, два субъекта, которые могут физически уничтожить лукашенко. В первую очередь речь идет о россии. Также угроза для него может оказаться в самой беларуси.

Это или его собственные генералы, которые не захотят воевать в Украине, потому что понимают, что это будет самоубийство для них. Или это будет оппозиция, которая тоже будет помнить, что происходило после того, как он проводил так называемые выборы,

– заметил политолог.

По его словам, не стоит забывать и об Украине. Ведь наша страна никогда не простит беларуси и лично лукашенко ни Бучу, ни бомбардировку украинской территории со стороны этого государства. К тому же из-за возможной угрозы нападения со стороны беларуси Украина вынуждена держать войска на своих северных границах вместо того, чтобы задействовать их, например, для освобождения территорий.

Он добавил, что нельзя говорить также и о влиянии россии. У нее ведь очень сократилась проекция силы. Более того, в Украине разрушился миф о непобедимой российской армии, а также о том, что эта страна может быть гарантом чьей-то безопасности.

Лукашенко и его заявления: что известно

Белорусский диктатор александр лукашенко анонсировал "перестройку" в партийной системе. Хочет ликвидировать партии, выступающие против власти.

Александр лукашенко 1 сентября выступил перед белорусскими студентами и школьниками. Самопровозглашенный президент провел для них "урок" об исторической памяти.

Главный белорусский диктатор лукашенко снова заговорил о "превентивном ударе" по Украине, потому что здесь ему померещились "ростки фашизма".

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