Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Загородній. За його словами, є принаймні два суб'єкти, які можуть фізично знищити лукашенка.

До речі Білоруська опозиція хоче опиратися на своїх добровольців в Україні як на майбутню армію

Чим зараз може перейматися лукашенко

Загородній зазначив, що лукашенко наразі опинився у досить складній ситуації. Білоруський диктатор сам чудово розуміє, що у нього залишається доволі невеликий вибір.

Я думаю, що він особисто переживає за власне життя зараз,

– сказав політолог.

Адже, зауважив він, лукашенко де-факто воює проти нашої держави, надавши територію білорусі й ресурси для підтримки російської армії.

Загородній про невеликий вибір лукашенка та ймовірні загрози його життю: дивіться відео

Хто може фізично знищити лукашенка

Загородній вважає, що є принаймні два суб'єкти, які можуть фізично знищити лукашенка. Насамперед мовиться про росію. Також загроза для нього може бути в самій білорусі.

Це – або його власні генерали, які не захочуть воювати в Україні, тому що розуміють, що це буде самогубство для них. Або це буде опозиція, яка теж пам'ятатиме, що відбувалося після того, як він проводив так звані вибори,

– зауважив політолог.

За його словами, не варто забувати і про Україну. Адже наша країна ніколи не пробачить білорусі й особисто лукашенку ані Бучу, ані бомбардування української території з боку цієї держави. До того ж через можливу загрозу нападу з боку білорусі Україна змушена тримати війська на своїх північних кордонах замість того, щоб задіяти їх, наприклад, для звільнення територій.

Він додав, що не можна говорити також і про вплив росії. Адже у неї дуже скоротилася проекція сили. Понад те, в Україні зруйнувався міф про непереможну російську армію, а також про те, що ця країна спроможна бути гарантом чиєїсь безпеки.

Лукашенко та його заяви: що відомо

Білоруський диктатор алєксандр лукашенко анонсував "перебудову" у партійній системі. Хоче ліквідувати партії, які виступатимуть проти влади.

алєксандр лукашенко 1 вересня виступив перед білоруськими студентами та школярами. Самопроголошений президент провів для них "урок" про історичну пам'ять.

Головний білоруський диктатор лукашенко знову заговорив про "превентивний удар" по Україні, бо тут йому привиділись "ростки фашизму".

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