Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Загородній. За його словами, є принаймні два суб'єкти, які можуть фізично знищити лукашенка.
До речі Білоруська опозиція хоче опиратися на своїх добровольців в Україні як на майбутню армію
Чим зараз може перейматися лукашенко
Загородній зазначив, що лукашенко наразі опинився у досить складній ситуації. Білоруський диктатор сам чудово розуміє, що у нього залишається доволі невеликий вибір.
Я думаю, що він особисто переживає за власне життя зараз,
– сказав політолог.
Адже, зауважив він, лукашенко де-факто воює проти нашої держави, надавши територію білорусі й ресурси для підтримки російської армії.
Загородній про невеликий вибір лукашенка та ймовірні загрози його життю: дивіться відео
Хто може фізично знищити лукашенка
Загородній вважає, що є принаймні два суб'єкти, які можуть фізично знищити лукашенка. Насамперед мовиться про росію. Також загроза для нього може бути в самій білорусі.
Це – або його власні генерали, які не захочуть воювати в Україні, тому що розуміють, що це буде самогубство для них. Або це буде опозиція, яка теж пам'ятатиме, що відбувалося після того, як він проводив так звані вибори,
– зауважив політолог.
За його словами, не варто забувати і про Україну. Адже наша країна ніколи не пробачить білорусі й особисто лукашенку ані Бучу, ані бомбардування української території з боку цієї держави. До того ж через можливу загрозу нападу з боку білорусі Україна змушена тримати війська на своїх північних кордонах замість того, щоб задіяти їх, наприклад, для звільнення територій.
Він додав, що не можна говорити також і про вплив росії. Адже у неї дуже скоротилася проекція сили. Понад те, в Україні зруйнувався міф про непереможну російську армію, а також про те, що ця країна спроможна бути гарантом чиєїсь безпеки.
Лукашенко та його заяви: що відомо
- Білоруський диктатор алєксандр лукашенко анонсував "перебудову" у партійній системі. Хоче ліквідувати партії, які виступатимуть проти влади.
- алєксандр лукашенко 1 вересня виступив перед білоруськими студентами та школярами. Самопроголошений президент провів для них "урок" про історичну пам'ять.
- Головний білоруський диктатор лукашенко знову заговорив про "превентивний удар" по Україні, бо тут йому привиділись "ростки фашизму".
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