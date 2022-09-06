Про це 24 каналу повідомив заступник голови об'єднаного перехідного комітету білорусі Павло Латушко. Він наголосив, що білорусі потрібна армія, яка буде насамперед захищати народ і інтереси держави.

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Як режим лукашенка тисне на родичів добровольців

Латушко зазначив, що режим лукашенка всіляко намагається пригнічувати рух військових, які воюють проти росії на боці України. Є також випадки репресій.

Вони намагаються встановити родичів усіх тих осіб, які беруть участь у військових підрозділах, створених білоруськими добровольцями на території України, що ввійшли до складу ЗСУ,

– сказав він.

За словами білоруського опозиціонера, це пріоритетне завдання для спецслужб лукашенка. Тому що через родичів силовики можуть здійснювати вплив на військових і робити так, щоб якомога менше білорусів хотіли би перейти на бік Києва до реальних дій із захисту територіальної цілісності України.

Адже, наголосив Латушко, ці військові мріють, що настане час, коли вони звільнятимуть білорусь від тирана, який узурпував владу в країні.

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"Це створює потенціал для майбутнього білорусі"

Латушко зауважив, що білоруська опозиція намагається робити так, щоб усе щодо цих військових було конфіденційно. Зокрема, допомагають з евакуацією членів родин.

За його словами, нині в Україні воює полк Калиновського, є батальйон "Терор", полк "Погоня". Є також інші військовослужбовці, які воюють у складі багатьох підрозділів Збройних Сил України.

Це те, що надихає багатьох білорусів, і те, що створює потенціал для майбутнього білорусі,

– зазначив білоруський опозиціонер.

Тому що, наголосив Латушко, білорусі потрібна армія, яка буде насамперед захищати народ і інтереси держави, а не та, яка сприятиме лукашенку в агресії росії проти України, яка буде бити, знищувати і репресувати своїх громадян.

Він висловив сподівання, що нині з'являються основи такої білоруської армії.

Білоруські добровольці у складі ЗСУ: що відомо

У червні бійці полку імені Кастуся Калиновського, що є білорусами за національністю, взяли у полон російських загарбників. Окупантів захопили під Миколаєвом.

білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського вкотре звернулися до земляків із закликом підтримати антивоєнний рух.

Віднедавна на окупантів полюватиме й добровольча авіарозвідка. Бійці білоруської авіарозвідки розпочинають службу у лавах Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.

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