Бійці білоруської авіарозвідки розпочинають службу у лавах Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. До авіарозвідки входить група підтримки та 2 розвідувальні крила.

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Кожне крило угруповання є автономною розвідувально-ударною групою, до якого входять по 4 бійці. Вони знаходять ворожі цілі й наводять на них вогонь артилерії або ж працюють з власними вогневими засобами.

До групи входить командир крила, оператор безпілотника, 2 спостерігачі-оператори бортових систем управління. За потреби члени групи можуть замінювати один одного.

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Обладнання авіарозвідки

Бійці мають відповідну підготовку. Також вони оснащені таким обладнанням:

пікап класу Nissan Navara з комплектом радіонепроникних маскувальних мереж;

супутниковий термінал Starlink з джерелом автономного живлення та сонячними батареями;

прилади спостереження та прицілювання (далекомір, тепловізор, біноклі, компаси, оптичні приціли);

два дрони із системою скидання боєприпасів;

захищені планшети із встановленою бойовою системою управління (БСУ) "Кропива".

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Як укомплектовували білоруську авіарозвідку

Авіарозвідка складається з мотивованих і фізично підготовлених бійців. Вони пройшли програму підготовки у європейських інструкторів. Наразі загін очолює досвідчений офіцер Сил Спеціальних Операцій.

До створення авіарозвідки долучилися сотні людей, які жертвували гроші на укомплектування. Загалом зібрали 40 тисяч євро.

Важливо! Збір на авіарозвідку ще не завершили. Бійці збирають на дрон з тепловізійною камерою. Допомогти можна за посиланням.

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