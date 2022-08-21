Бойцы белорусской авиаразведки приступают к службе в рядах Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна. В авиаразведку входит группа поддержки и 2 разведывательных крыла.

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Каждое крыло группировки является автономной разведывательно-ударной группой, в которую входят по 4 драка. Они находят враждебные цели и наводят на них огонь артиллерии или работают с собственными огненными средствами.

В группу входит командир крыла, оператор беспилотника, 2 наблюдателя-оператора бортовых систем управления. При необходимости члены группы могут заменять друг друга.

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Оборудование авиаразведки

У бойцов есть соответствующая подготовка. Также они оснащены следующим оборудованием:

пикап класса Nissan Navara с комплектом радионепроницаемых маскировочных сетей;

спутниковый терминал Starlink с источником автономного питания и солнечными батареями;

приборы наблюдения и прицеливания (дальномер, тепловизор, бинокли, компасы, оптические прицелы);

два дрона с системой сброса боеприпасов;

защищены планшеты с установленной боевой системой управления (БСУ) "Кропива".

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Как укомплектовывали белорусскую авиаразведку

Авиаразведка состоит из мотивированных и физически подготовленных бойцов. Они прошли программу подготовки у европейских инструкторов. Отряд возглавляет опытный офицер Сил Специальных Операций.

К созданию авиаразведки присоединились сотни людей, жертвовавших деньги на укомплектование. В общей сложности собрали 40 тысяч евро.

Важно! Сбор на авиаразведку еще не завершили. Бойцы собирают на дрон с тепловизионной камерой. Помочь можно по ссылке.

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