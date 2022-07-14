Обратите внимание, что белорусские добровольцы образовали батальон имени Кастуся Калиновского. В мае он был реорганизован в полк.

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Белорусские добровольцы обратились к землякам

Белорусские военные, которые вместе с украинцами борются с российскими оккупантами, записали видеообращение к своим землякам. Они отметили, что в целях безопасности не хотят показывать свои лица, однако молчать не могут.

С 24 февраля мы сделали свой выбор – выбор в пользу свободы. Дорогие белорусы, свобода – это то, что мы можем получить, но не можем отдать. За нашу свободу, дорогие белорусы, мы уже боремся в Украине,

– заметили добровольцы.

Они добавили, что режим белорусского диктатора александра лукашенко хочет затянуть страну в войну и превратить Гомель, Брест, Минск и Витебск в города, в которых будут проводить боевые действия.

"Режим лукашенко вместе с путиным хочет крови. Именно они хотят вовлечь белорусов в мясорубку", – подчеркнули бойцы.

Вместе с волонтерами и активистами они призвали белорусов поддержать антивоенное движение "Зеленая лента", созданное для борьбы с "хунтой лукашенко и путина".

"Вешайте зеленые ленты, клейте антилукашенковские плакаты, передавайте информацию Вооруженным Силам Украины. Боритесь!" – призывали добровольцы.

Бойцы подытожили, что пока они борются за свободу в Украине, их земляки должны сражаться за нее на своей Родине.

Смотрите обращение белорусских добровольцев:

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