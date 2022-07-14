Зауважте, що білоруські добровольці утворили батальйон імені Кастуся Калиновського. У травні його реорганізували у полк.

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Білоруські добровольці звернулися до земляків

Білоруські військові, які разом з українцями борються з російськими окупантами, записали відеозвернення до своїх земляків. Вони зауважили, що з метою безпеки не хочуть показувати своїх облич, однак мовчати не можуть.

З 24 лютого ми зробили свій вибір – вибір на користь свободи. Любі білоруси, свобода – це те, що ми можемо отримати, але не можемо віддати. За нашу свободу, любі білоруси, ми вже боремося в Україні,

– зауважили добровольці.

Вони додали, що режим білоруського диктатора олександра лукашенка хоче затягнути країну у війну та перетворити Гомель, Брест, Мінськ та Вітебськ на міста, у яких проводитимуть бойові дії.

"Режим лукашенка разом із путіним хоче крові. Саме вони хочуть втягнути білорусів у м'ясорубку", – наголосили бійці.

Разом із волонтерами та активістами вони закликали білорусів підтримати антивоєнний рух "Зелена стрічка", який створили для боротьби з "хунтою лукашенка та путіна".

"Вішайте зелені стрічки, клейте антилукашенківські плакати, передавайте інформацію Збройним Силам України. Боріться!" – закликали добровольці.

Бійці підсумували, що поки вони борються за свободу в Україні, їхні земляки повинні битися за неї на своїй Батьківщині.

Дивіться звернення білоруських добровольців:

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