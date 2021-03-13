Александр Лукашенко впервые прокомментировал документальный фильм "Золотое дно", который отсняли журналисты оппозиционного издания NEXTA. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал ложной всю информацию о его роскошном состоянии.

Он также отметил, что пока не видел этот фильм, ведь не имеет на это достаточно времени. Впрочем добавил, что обязательно его посмотрит, чтобы показать людям правду.

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Также самопровозглашенный президент подчеркнул, что журналисты показали такую ленту, как было в России о "дворце для Путина".

Это калька с фильма о Путине. Дворцы, еще что-то, и в конце залезли в штаны. Слушайте, это уже совсем неприлично. К тому же называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения,

– рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не останавливается в роскошных местах, как это показали в фильме. В частности, на берегу реки Припять имеет только деревянный дом и резиденцию, которые принадлежат государству.

"Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальная и детская комната. Все. Ну что, дворец? Он же не мой, а государственный", – прокомментировал самопровозглашенный глава Беларуси.

По его словам, авторы отсняли "Золотое дно" только от безысходности. Мол, таким образом они бросаются на чужую собственность.

Я больше всего переживал, чтобы вы после просмотра не сказали: "А кого мы защищаем?". Вот это для меня было бы самым страшным,

– обратился он к белорусам.

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