Калька с фильма о Путине, – Лукашенко впервые прокомментировал ленту о своем состоянии
Александр Лукашенко впервые прокомментировал документальный фильм "Золотое дно", который отсняли журналисты оппозиционного издания NEXTA. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал ложной всю информацию о его роскошном состоянии.
Источник:БЕЛТА
Он также отметил, что пока не видел этот фильм, ведь не имеет на это достаточно времени. Впрочем добавил, что обязательно его посмотрит, чтобы показать людям правду.
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Также самопровозглашенный президент подчеркнул, что журналисты показали такую ленту, как было в России о "дворце для Путина".
Это калька с фильма о Путине. Дворцы, еще что-то, и в конце залезли в штаны. Слушайте, это уже совсем неприлично. К тому же называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения,
– рассказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что не останавливается в роскошных местах, как это показали в фильме. В частности, на берегу реки Припять имеет только деревянный дом и резиденцию, которые принадлежат государству.
"Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальная и детская комната. Все. Ну что, дворец? Он же не мой, а государственный", – прокомментировал самопровозглашенный глава Беларуси.
По его словам, авторы отсняли "Золотое дно" только от безысходности. Мол, таким образом они бросаются на чужую собственность.
Я больше всего переживал, чтобы вы после просмотра не сказали: "А кого мы защищаем?". Вот это для меня было бы самым страшным,
– обратился он к белорусам.
NEXTA показали фильм о состоянии Лукашенко: главное
- Оппозиционное интернет-издание NEXTA 8 марта опубликовало фильм "Золотое дно", в котором показано состояние Александра Лукашенко.
- Журналисты выяснили, что он фактически приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.
- Всего в распоряжении самопровозглашенного президента Беларуси – 8 объектов недвижимости.
- Кроме этого, он владеет элитным автопарком, общая стоимость которого – 4 миллиона евро.
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