Этот мужчина – пловец, хотя еще в детстве потерял ноги и руки. Однако Александру Лукашенко это не показалось препятствием для вручения спортсмену букета цветов.

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Странный поступок Лукашенко попал на видео: тот попытался вручить цветы человеку без рук

Во время вручения наград "За духовное возрождение" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался в выступлении, что подхватил коронавирус . Но это не помешало его присутствию на мероприятии.

Лукашенко лично вручал награды номинантам. Без маски, конечно.

Более того, он отметился еще более странным поступком – попытался вручить букет цветов человеку без рук. Причем дважды.

Получателем цветов стал паралимпиец Алексей Талай . Он потерял почти все конечности еще в детстве, однако стал спортсменом – пловцом.

Примечательно вот что: во время официальной части Талай был готов принять букет. А вот после произошло что-то еще более странное: Лукашенко почему-то решил дать паралимпийцу еще немного цветов, а тот не ожидал этого.

Что из всего этого получилось – смотрите в видео.

И официальное видео первого вручения цветов с государственного канала "Белта" (начиная с 10:45) :

Впрочем, видео свидетельствуют и о том, что Алексей Талай не смутился и не обиделся. Напротив, скорее был очень рад.

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Напомним: