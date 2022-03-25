Так, сегодня, 25 марта, Александр Лукашенко созвал совещание по деятельности государственных СМИ. Он также высказался о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей.

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Лукашенко заговорил о блокировке Youtube и соцсетей

Как бы это ни было сложно, необходимо не только удерживать внимание аудитории, воспитывать, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии,

– сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что информационную войну нельзя проиграть.

Одним из решений может стать блокировка социальных сетей. По его словам, это уже сделано в России, возможно, также нужно сделать в Беларуси или закрыть Интернет китайским "золотым щитом".

Он также обратил внимание, что при принятии решений всегда следует действовать аккуратно, чтобы потом не браться за голову.