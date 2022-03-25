Так, сьогодні, 25 березня Олександр Лукашенко скликав нараду щодо діяльності державних ЗМІ. Він також висловився про можливість блокування в країні YouTube та закордонних соцмереж.

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Лукашенко заговорив про блокування Youtube і соцмереж

Як би це не було складно, необхідно не тільки утримувати увагу аудиторії, виховувати, пояснювати, підтримувати, а й думати про власний розвиток,

– сказав він.

Лукашенко наголосив, що інформаційну війну не можна програти.

Одним із рішень може стати блокування соціальних мереж. За його словами, це вже зроблено в Росії, можливо, так само потрібно зробити у Білорусі або закрити Інтернет китайським "золотим щитом".

Він також звернув увагу, що при прийнятті рішень завжди треба діяти акуратно, щоб потім не братися за голову.

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