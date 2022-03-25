Відповідні обмеження країна запровадила 25 березня. Обмеження також ввели проти 22 російських пропагандистів та дезінформаторів.

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Австралія ввела санкції проти Лукашенка

У відомстві країни заявили, що це продовження цілеспрямованих зусиль для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну.

МЗС країни пригадало, що саме Лукашенко підтримує Росію та її війська нападі на Україну. Саме тому проти нього запроваджуються санкції.

Ми також вводимо санкції щодо його сина Віктора Лукашенка, який раніше обіймав керівні посади у сфері національної безпеки в уряді Білорусі, і його дружини Галини Лукашенко, першої леді Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо, у МЗС Австралії не прокоментували, що саме передбачають обмеження.

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