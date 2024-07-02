Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует 24 Канал.

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Угрозы Лукашенко

Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, прокомментировал ситуацию на белорусско-украинской границе.

По словам белорусского диктатора, во всех СМИ очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. "Что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи последние несколько дней, может, несколько недель. Очень активно. И наши военные, особенно пограничники, это сразу заметили и доложили. Мы, в принципе, этого ждали", – сказал Лукашенко.

Он предположил, что скопление украинских войск на границе может быть связано с приездом в Беларусь большого контингента военнослужащих из "дружественных" стран, в частности из России на День независимости Беларуси.

Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Украинцы понимают, что мы ответим,

– сказал он.

В то же время Лукашенко заявил, что "в случае угрозы ответ будет жестким и решительным".

Белорусский диктатор в своем заявлении также отметил, что их пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Также развернули силы специальных операций. "В высокой боевой готовности находятся войска ВВС и ПВО, как наше, такие и российское, здесь полное взаимодействие", – заявил Лукашенко.

"На позиции ракетной системы вывели "Полонез" и "Искандер", – добавил белорусский диктатор.