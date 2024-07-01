На самом деле никакого скопления белорусских солдат нет. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на заявления Лукашенко влияет сразу несколько факторов.

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Что означают заявления Лукашенко

"Белорусская власть, сам Лукашенко панически боятся, что их бойцы могут присоединиться к тем военным, которые сейчас воюют на стороне Украины", – сказал Мусиенко.

Если это произойдет, то монолитность режима пошатнется, начнутся серьезные проблемы, поэтому нужно время от времени напоминать людям версию о том, что Украина якобы представляет опасность.

Еще один важный фактор заключается в том, что сейчас Польша решает, закрывать ли все пункты пропуска на белорусской границе. Это означает, что значительное количество предпринимателей, бизнесменов, особенно те, кто занимаются перевозками грузов или просто люди, которые ездят к своим семьям будут иметь колоссальные проблемы.

Что нужно делать? Надо отвлечь внимание населения от того, что могут возникнуть реальные проблемы из-за того, что Россия и Беларусь спровоцировали потоки нелегальных мигрантов, которые фактически штурмуют польскую границу,

– отметил Александр Мусиенко.

Поэтому Лукашенко придумал, что якобы ведет "победную войну" с Украиной. По этой же причине в сводках белорусского генштаба появляется информация о якобы уничтожении украинских беспилотников, обнаружены диверсанты, заминированные территории.

Также заявления о повторном нападении выгодны России, ведь страна манипулирует возможностью осуществить очередную эскалацию, использовав Белорусское направление. Несмотря на это стоит помнить, что учитывая расположение белорусских войск, их количество, передислокации – угрозы повторного вторжения нет.

Ранее это подтвердила и украинская сторона. Информацию о якобы активности ВСУ в приграничных с Беларусью территориях назвали ложью и напомнили, что Украина не представляет угрозы ни для одного другого государства.