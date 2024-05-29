Днем, 29 мая, МВД и администрации Польши обнародовало проект постановления, в котором говорится о временном запрете доступа к ряду районов в приграничной зоне с Беларусью. Соответствующие действия осуществляют на фоне напряженности на границе, информирует 24 Канал.
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Участвуют в нападениях
Документ министерства внутренних дел определяет ряд районов Подляского воеводства, которые прилегают к границе с Беларусью, куда запретят вход. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, который в последние недели усилился несмотря на имеющееся заграждение.
Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто – ред.) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы,
– говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что подобный шаг позволит гарантировать безопасность польских пограничников, которые находятся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций". Заметим, что согласно вышеупомянутому проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.
В апреле 2024 года более 220 нелегальных мигрантов снова пытались прорвать границу Польши со стороны Беларуси. Режим Лукашенко так и не придумал ничего нового. Попытки прорвать границу с Польшей на самом деле не прекращались.
В то же время Беларусь "готовится к войне"
- У еще одного диктатора Александра Лукашенко окончательно едет крыша. Белорусский узурпатор заявил, что его страна "готовится к войне". В то же время он уверяет, что Беларусь якобы не хочет воевать.
- Представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано отметил, что ЕС укрепляет евроблок, чтобы быть готовыми противостоять угрозам от Александра Лукашенко и Владимира Путина.
- В то же время в НАТО убеждены, что сейчас нет признаков, что Беларусь готова официально вступить в полномасштабную войну России против Украины. Однако там внимательно следят за передвижением военной техники вдоль белорусской границы.
- В то же время заметим, что сообщения о "втором фронте со стороны Беларуси" или о "нападении из Беларуси" не является чем-то новым. Враг активно их вбрасывает с лета 2022 года, чтобы посеять панику среди украинского общества.