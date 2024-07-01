Насправді ніякого скупчення білоруських солдатів немає. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на заяви Лукашенка впливає одразу декілька факторів.

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Що означають заяви Лукашенка

"Білоруська влада, сам Лукашенко панічно бояться, що їхні бійці можуть приєднатися до тих військових, які зараз воюють на боці України", – сказав Мусієнко.

Якщо це станеться, то монолітність режиму похитнеться, почнуться серйозні негаразди, тому потрібно час від часу нагадувати людям версію про те, що Україна нібито становить небезпеку.

Ще один важливий фактор полягає в тому, що зараз Польща вирішує, чи закривати усі пункти пропуску на білоруському кордоні. Це означає, що значна кількість підприємців, бізнесменів, особливо ті, хто займаються перевезеннями вантажів або просто люди, які їздять до своїх родин матимуть колосальні проблеми.

Що потрібно робити? Треба відвернути увагу населення від того, що можуть виникнути реальні проблеми через те, що Росія і Білорусь спровокували потоки нелегальних мігрантів, які фактично штурмують польський кордон,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Тому Лукашенко придумав, що нібито веде "переможну війну" з Україною. З цієї ж причини у зведеннях білоруського генштабу з'являється інформація про буцімто знищенні українські безпілотники, виявлені диверсанти, заміновані території.

Також заяви про повторний напад вигідні Росії, адже країна маніпулює можливістю здійснити чергову ескалацію, використавши Білоруський напрямок. Попри це варто пам'ятати, що з огляду на розташування білоруських військ, їхню кількість, передислокації – загрози повторного вторгнення немає.

Раніше це підтвердила й українська сторона. Інформацію про нібито активність ЗСУ у прикордонних з Білоруссю територіях назвали брехнею й нагадали, що Україна не становить загрози для жодної іншої держави.