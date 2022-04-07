Об этом в эфире 24 канала рассказал лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. По его словам, убитые дети и женщины тоже на совести белорусского диктатора.

На тему Это в его стиле, – белорусский журналист предположил, может ли Лукашенко предать Путина

Латушко: Лукашенко должен сидеть в трибунале, а не на переговорах

Латушко отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси является ментально тем человеком, который не изменится. Пока Лукашенко будет у власти в Беларуси, до тех пор это будет проблемой и для Украины, и для ЕС.

Он должен сидеть в военном трибунале как военный преступник и все его генералы, которые представили военную инфраструктуру для ракетных ударов по Украине,

– считает лидер белорусской оппозиции.

Он призвал ввести против белорусского диктатора и его окружения такие же санкции, как и для России.

"За то, что убивали украинских детей, женщин. За эти преступления он должен понести ответственность. Лукашенко должен сидеть не за столом переговоров", – подчеркнул оппозиционер.