Про це в ефірі 24 каналу розповів лідер білоруської опозиції Павло Латушко. За його словами, убиті діти та жінки також на совісті білоруського диктатора.

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Латушко: Лукашенко має сидіти у трибуналі, а не переговорах

Латушко зазначив, що самопроголошений президент Білорусі є ментально тією людиною, яка не зміниться. Поки Лукашенко буде при владі в Білорусі, доти це буде проблема і для України, і для ЄС.

Він має сидіти у військовому трибуналі як воєнний злочинець і всі його генерали, які представили воєнну інфраструктуру для ракетних ударів по Україні,

– вважає лідер білоруської опозиції.

Він закликав ввести проти білоруського диктатора та його оточення такі ж однакові санкції, як і для Росії.

"За те, що вбивали українських дітей, жінок. За ці злочини він має понести відповідальність. Лукашенко має сидіти не за столом перемовин", – підкреслив опозиціонер.

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