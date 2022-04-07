Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Валерій Калиновський. За його словами, подібна зрада цілком у стилі Олександра Лукашенка.

До теми Росія все ще може обстрілювати інфраструктуру України з території Білорусі

Білоруський журналіст: Зараз їх багато чого пов'язує

Калиновський наголосив на тому, що поки про зраду Путіну з боку Лукашенка не варто говорити. Мовляв, зараз найімовірніше не станеться такого, що самопроголошений президент Білорусі почне перекладати відповідальність на очільника Кремля, хоч згодом це цілком можливо.

Думаю, що через якийсь час, якщо Путін зовсім ослабне, то він, напевно, так робитиме. Це в його стилі,

– припустив журналіст.

Також він зазначив, що принаймні зараз зради Лукашенка не слід очікувати, адже на території Білорусі таки перебувають російські війська, а отже, між диктаторами дуже великий зв'язок.

"Якісь економічні преференції. Багато чого їх (Путіна та Лукашенка – 24 канал) пов'язує, зокрема воєнні злочини", – додав Калиновський.

Калиновський припустив зраду у взаєминах Лукашенка та Путіна: дивіться відео (початок теми з 5:05)