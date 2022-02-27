Самопровозглашенный президент Беларуси заверил Зеленского, что по Украине из Беларуси "не будут бить", передает 24 канал. Об этом украинский президент рассказал в обращении 27 февраля.

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"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним 2 года. А сегодня я говорил с ним очень предметно", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения.

Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом,

– подчеркнул президент.

И добавил, что его задача как президента – защитить наше государство. Он убежден, что украинцы это увидели в течение жестких последних дней с тех пор, как Россия напала в Украину.

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Напомним, что на украинско-белорусской границе в 17 часов стартовали переговоры между Украиной и Россией.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

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