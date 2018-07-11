Лукашенко национализировал завод, в капитал которого входит украинское предприятие

В среду, 11 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предприятие "Оршанский авиаремонтный завод", 60% акций которого принадлежат украинской компании "Мотор Сич", возвращено в собственность государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"Владельца уже здесь нет. Все владельцы, которые здесь были, сами отказались от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", – заявил Лукашенко.

Сейчас президент Беларуси уже подписал распоряжение о восстановлении эффективной работы, но пока оно не опубликовано. Поэтому неизвестно, как будут национализировать предприятие.