Лукашенко націоналізував завод, у капітал якого входить українське підприємство

У середу, 11 липня, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підприємство "Оршанський авіаремонтний завод", 60% акцій якого належать українській компанії "Мотор Січ", повернуто у власність держави.

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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"Власника вже тут немає. Всі власники, які тут були, самі відмовилися від цього заводу. Тому дійте. Це державне підприємство з віднині", – заявив Лукашенко.



Наразі президент Білорусі вже підписав розпорядження про відновлення ефективної роботи, але поки що воно не опубліковано. Тому невідомо, як будуть націоналізувати підприємство.