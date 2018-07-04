Лукашенко отримав найбільшу вигоду з війни між Україною та Росією: політолог пояснив чому

Президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав неабияку вигоду з війни між Україною та Росією. Адже він розуміє, що Росія, швидше за все, не зможе конфліктувати одночасно з двома своїми західними сусідами. Тому і користується таким становищем.

Про це в інтерв’ю "Апострофу" розповів білоруський політолог Алесь Лагвінец.

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Політолог додав, що у Мінська прагматичні відносини з Києвом. Але там не втрачають можливості використати собі на користь обопільні санкції Заходу і Росії.

"Якщо говорити загалом про ситуацію після 2014 року, режим Лукашенка як ніхто скористався з війни. Економічно він пробує торгувати з Україною, залучений до російських олігархічних схем, використовує собі на користь обопільні санкції Заходу і Росії. Можна сказати, що його режим витискає з ситуації економічну вигоду. Тому теперішні економічні та політичні відносини Мінська та Києва визначаються співпадінням інтересів", – зазначає Лагвінец.

У той же час, політолог додав, що світоглядний режим Лукашенка близький до російської системи.

"Спецслужби Лукашенка на боці сепаратистів і Росії. Наприклад, якщо взяти статистику кількості білорусів, котрі воювали по різні боки на Донбасі, то репресій значно більше проти тих білорусів, котрі підтримують українців. Зовсім свіжий приклад – нещодавно був відкритий меморіальний комплекс "Тростенець" на місці колишнього нацистського концтабору. Там Лукашенко зміг собі дозволити говорити про злочини нацизму в Білорусі, але жодного слова про злочини сталінізму, про жертви, які зазнала Білорусь від більшовизму та сталінізму, при мовчазній згоді вищих чиновників Австрії та Німеччини", – каже експерт.