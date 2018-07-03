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Скажи мамі, що я її люблю: на Волині поховали бійця

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В останню путь провели бійця 24 бригади Андрія Волоса, що героїчно загинув у селищі Південне на Донеччині. Вдома у нього залишилась вагітна дружина.

Майже всі мешканці невеликого селища Омельне на Волині стали на коліна обабіч дороги, якої в останню путь везуть загиблого бійця Андрія Волоса.

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Андрій загинув 28 червня, в день Конституції України, ворог тоді бив по Південному з усіх калібрів. Першого смертельно поранили командира взводу Валерія Шишака.

Він якраз здійснював обхід позицій під час якого він отримав кульове поранення від ворожого снайпера. На крики його допомоги відреагували всі. І одним з перших кинувся його рятувати боєць Волос Андрій
– сказав боєць 24 бригади ім. короля Данила ЗСУ Язичник.

Незважаючи на те, що ворожий снайпер тримав на мушці цю позицію, Андрій разом з командиром роти кинулись на допомогу.


Андрій Волос

"Вони двоє побігли і тоді снайпер наніс другий вистріл", – сказав боєць 24 бригади ім. короля Данила ЗСУ Віктор.

Снайпер хотів поцілити саме командира роти, проте Андрій Волос прикрив його собою. 24 бригада відкрила вогонь по місцю, де ймовірно сидів снайпер. Так вони змогли витягнути Андрія Волоса, який був тяжко поранений. 

Його останні слова, які він мені сказав: передай моїй мамі, що я її люблю. А ще дружині, що я її люблю. Ми ці слова передали особисто
– сказав боєць 24 бригади ім. короля Данила ЗСУ Анатолій.

 Він був єдиною дитиною у сім'ї, вдома в нього залишилась вагітна дружина. За героїзм командування 24 бригади подало Андрія Волоса посмертно на звання Героя України.

Нагадаємо, надмірні цікавість та легковажність відправили на лікарняні ліжка одразу двох дітей на Донеччині. В обох випадках хлопці знайшли невідомі предмети на вулиці.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 канал
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