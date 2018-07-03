Скажи маме, что я ее люблю: на Волыни похоронили бойца

На Волыни в последний путь провели бойца 24 бригады Андрея Волоса, что героически погиб в поселке Южное на Донетчине. Дома у него осталась беременная жена.

Почти все жители небольшого поселка Омельное на Волыни стали на колени вдоль дороги, по которой в последний путь везут погибшего бойца Андрея Волоса.

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Андрей погиб 28 июня, в день Конституции Украины, тогда враг бил по Южному из всех калибров. Первого смертельно ранили командира взвода Валерия Шишака.

Он как раз совершал обход позиций, во время которого он получил пулевое ранение от вражеского снайпера. На его крики о помощи отреагировали все. И одним из первых бросился его спасать боец Андрей Волос

– сказал боец 24 бригады им. короля Данила ВСУ Язычник.

Несмотря на то, что вражеский снайпер держал на мушке эту позицию, Андрей вместе с командиром роты бросились на помощь.



Андрей Волос

"Они двое побежали, и тогда снайпер нанес второй выстрел", – сказал боец 24 бригады им. короля Данила ВСУ Виктор.

Снайпер хотел попасть именно в командира роты, однако Андрей Волос прикрыл его собой. 24 бригада открыла огонь по месту, где предположительно сидел снайпер. Так они смогли вытащить Андрея Волоса, который был тяжело ранен.

Его последние слова, которые он мне сказал: передай моей маме, что я ее люблю. А еще жене, что я ее люблю. Мы эти слова передали лично

– сказал боец 24 бригады им. короля Данила ВСУ Анатолий.

Он был единственным ребенком в семье, дома у него осталась беременная жена. За героизм командование 24 бригады подали прошение присвоить Андрею Волосу посмертно звание Героя Украины.

Напомним, чрезмерные любопытство и легкомыслие отправили на больничные койки сразу двух детей на Донбассе. В обоих случаях ребята нашли неизвестные предметы на улице.