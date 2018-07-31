Лукашенко попал в больницу с инсультом, – СМИ

Президента Беларуси Александра Лукашенко срочно забрали в больницу. У белорусского лидера, вероятно, случился инсульт.

Об этом сообщает издание "Деловая столица" со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси.

Согласно сообщению, после 26 июля Лукашенко планировал посетить Гомель, однако этот визит так и не состоялся. В город прибыла охрана президента Беларуси и журналистский пул, включая телевидение, однако сам Лукашенко так и не приехал. После этого чиновники, которые ожидали президента, не получили никаких объяснений.

Читайте также: Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии, – СМИ

Кроме того, с 28 июля Лукашенко не появлялся на публике и случилось это, по словам источников, в связи с инсультом.

В то же время сайт президента Беларуси сообщает, что 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля он встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньминь.

Отметим, что официальных сообщений о болезни президента Беларуси не поступало. Как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом информацию о его госпитализации, однако так и не ответила, где находится белорусский лидер.

Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме,

– сказала Эйсмонт.

Еще до публикации информации о госпитализации Лукашенко изданием "Деловая столица" об инсульте у президента Беларуси сообщил Telegram канал "Незигарь".

До этого канал также сообщал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем, в частности с давлением и ногами. По информации канала, президент "много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день".