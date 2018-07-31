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Лукашенко потрапив до лікарні з інсультом, – ЗМІ

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У Лукашенка стався інсульт, повідомляють ЗМІ
У Лукашенка стався інсульт, повідомляють ЗМІ / Фото з вільних мереж

Президента Білорусі Олександра Лукашенка терміново забрали до лікарні. У білоруського лідера, ймовірно, трапився інсульт.

Про це повідомляє видання "Деловая столица" з посиланням кілька джерел у журналістських колах Білорусі.

Згідно з повідомленням, після 26 липня Лукашенко планував відвідати Гомель, проте цей візит так і не відбувся. До міста прибула охорона президента Білорусі та журналістський пул, включно з телебаченням, проте сам Лукашенко так і не приїхав. Після цього чиновники, які очікували на президента, не отримали жодних пояснень.

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Окрім того, з 28 липня Лукашенко не з'являвся на публіці і трапилося це, за словами джерел, у зв'язку з інсультом.

Водночас сайт президента Білорусі повідомляє, що 26 липня Лукашенко провів нараду з питань держслужби, а 28 липня він зустрівся з головою правління китайської корпорації CITIC Group Чан Чженьмінь.

Зазначимо, що офіційних повідомлень про хворобу президента Білорусі не надходило. Як повідомляє "Интерфакс", прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт назвала маячнею інформацію про його госпіталізацію, проте так і не відповіла, де зараз перебуває білоруський лідер.

Я можу прокоментувати тільки так, що це повна нісенітниця. Олександр Григорович перебуває абсолютно в робочому режимі,
– сказала Ейсмонт.

Ще до публікації інформації про госпіталізацію Лукашенка виданням "Деловая столица" про інсульт у президента Білорусі повідомив Telegram-канал "Незигарь".

До цього канал також повідомляв про те, що Лукашенко страждає від цукрового діабету і в цілому відчуває великі проблеми зі здоров'ям, зокрема з тиском і ногами. За інформацією каналу, президент "багато спить, безмірно їсть і працює 4-5 годин на день".

Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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