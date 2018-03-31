Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям отказаться от российского рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским предпринимателям искать новые рынки для экспорта белорусских товаров из-за проблем с поставками в Россию.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление белорусского президента.

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"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим подробно и капитально все вопросы", – сказал Лукашенко.

Он отметил, если Россия будет постоянно "нагибать белорусских предпринимателей непонятно за что", то им лучше "искать счастья в другом месте".

Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что же мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим,

– добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что с 6 марта 2018 года Россия вводит ограничения на ввоз молока и другой молочной продукции из Беларуси. Ранее они хотели запретить белорусам поставлять свои товары с 26 февраля.