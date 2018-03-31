Лукашенко порадив білоруським підприємцям відмовитися від російського ринку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив білоруським підприємцям шукати нові ринки для експорту білоруських товарів через проблеми з поставками в Росію.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву білоруського президента.

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"Що стосується експорту, шукайте інші ринки. Якщо Росія нас не розуміє і розуміти не хоче, ну що ж, зустрінемося з президентом після інавгурації, обговоримо детально і капітально всі питання", – сказав Лукашенко.

Він наголосив, якщо Росія буде постійно "нахиляти білоруських підприємців незрозуміло за що", то їм краще "шукати щастя в іншому місці".

Ми їм поганого нічого не веземо. Дай бог, як самі перевіряючі кажуть, щоб в Росії було так, як в Білорусі. Тому будемо визначатися в цьому році. Що ж ми добру справу робимо і на колінах постійно стоїмо,

– додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що з 6 березня 2018 року Росія запроваджує обмеження на ввезення молока та іншої молочної продукції з Білорусі. Раніше вони хотіли заборонити білорусам постачати свої товари з 26 лютого.