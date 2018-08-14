Лукашенко сменит руководство правительства Беларуси за "пофигистское отношение" к его поручениям

Во вторник, 14 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что требует на этой неделе внести ему предложения по замене в руководстве правительства республики из-за "пофигистского отношения" к его поручениям.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мной сформирован. Достаточно смотреть им в рот, и они нам будут рассказывать, как им сложно, как им трудно!", – сказал Лукашенко на совещании о ходе выполнение поручений по комплексному развитию Оршанского района.

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Президент Беларуси убежден, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигистском отношении правительства к поручениям президента".

Отмечается, что Лукашенко поручил внести предложения относительно министров промышленности и строительства.