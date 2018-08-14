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Лукашенко змінить керівництво уряду Білорусі через "пофігістичне ставлення" до його доручень

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Лукашенко вимагає змінити керівництво уряду Білорусі
Лукашенко вимагає змінити керівництво уряду Білорусі / Focus.ua

У вівторок, 14 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вимагає на цьому тижні внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду республіки через "пофігістичне ставлення" до його доручень.

Про це повідомляє держагентство "БелТА".

"На цьому тижні внести пропозиції щодо заміни всього керівництва уряду, всієї верхівки з резерву кадрів, який мною сформований. Досить дивитися їм до рота, і вони нам розповідатимуть, як їм складно, як їм важко!", – сказав Лукашенко на нараді про хід виконання доручень щодо комплексного розвитку Оршанського району.

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Президент Білорусі переконаний, що єдина причина невиконання його доручень полягає в "пофігістичне ставлення уряду до доручень президента".

Зазначається, що Лукашенко доручив внести пропозиції щодо міністрів промисловості і будівництва.

Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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