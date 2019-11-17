Лукашенко снова пойдет в президенты, но обещает "не держаться посиневшими пальцами"

Александр Лукашенко заявил, что не намерен держаться за власть, если его не будет поддерживать народ. Однако нынешний президент Беларуси планирует выдвигаться на президентских выборах 2020 года.

Лукашенко подчеркнул, что "не обидится, если его не поддержат на каких выборах", пишет российский "Интерфакс".

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Белорусский лидер отмечает, что "не будет держаться за власть посиневшими пальцами", если его не будет поддерживать народ.

Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру откинуть на выборах,

– сказал он.

Лукашенко считает, что следующие выборы президента страны целесообразно провести летом 2020 года: "конец августа – крайний срок".

"Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста", – добавил он.

В то же время Лукашенко заявил, что "было бы глупо" менять конституцию до президентских выборов.

Выборы в Беларуси

Лукашенко ранее заявил, что выборы в парламент пройдут осенью, хотя предварительно они были запланированы на следующий год. Зато в 2020 году состоятся выборы главы государства.

Выборы в Палату представителей – нижнюю палату Национального собрания в Беларуси происходят 17 ноября. Никаких партийных списков в Беларуси не было, поэтому выборы 110 депутатов проводятся только по одномандатным избирательным округам. На этот раз для участия в выборах было зарегистрировано 560 кандидатов, в том числе от трудовых коллективов, как во времена СССР, а также политических партий.