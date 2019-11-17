Лукашенко знову піде у президенти, але обіцяє "не триматись посинілими пальцями"

Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру триматися за владу, якщо його не буде підтримувати народ. Однак теперішній президент Білорусі планує висуватися на президентських виборах 2020 року.

Лукашенко наголосив, що "не образиться, якщо його не підтримають на якихось виборах", пише російський "Інтерфакс".

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Білоруський лідер зазначає, що "не буде триматись за владу посинілими пальцями", якщо його не підтримуватиме народ.

Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я буду відчувати, що ви категорично проти, то, звичайно, я буду переживати, але, тим не менш, ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах,

– сказав він.

Лукашенко вважає, що наступні вибори президента країни доцільно провести влітку 2020 року: "кінець серпня – крайній термін".

"Якщо ви цінуєте стабільність, цю дійсність, розвиток нашої держави, спокійне, щоб вас не продали, чи не загнали кудись, суверенітет, незалежність, то ви самі повинні прийти і сказати: президент, ти ще здоровий, балотуйся , будь ласка", – додав він.

Водночас Лукашенко заявив, що "було б по-дурному" змінювати конституцію до президентських виборів.

Вибори у Білорусі

Лукашенко раніше заявив, що вибори до парламенту пройдуть восени, хоча попередньо вони були заплановані на наступний рік. Натомість у 2020 відбудуться вибори глави держави.

Вибори в Палату представників – нижню палату Національних зборів у Білорусі відбуваються 17 листопада. Жодних партійних списків у Білорусі не було, тому вибори 110 депутатів проводяться лише по одномандатних виборчих округах. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.