17:30
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Лукашенко знову піде у президенти, але обіцяє "не триматись посинілими пальцями"

      314 Читать новость на русском
      Лукашенко піде в президенти ще раз / ТАСС

      Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру триматися за владу, якщо його не буде підтримувати народ. Однак теперішній президент Білорусі планує висуватися на президентських виборах 2020 року.

      Лукашенко наголосив, що "не образиться, якщо його не підтримають на якихось виборах", пише російський "Інтерфакс".

      Заява: На хр*на нам такий союз, – Лукашенко про інтеграцію з Росією

      Білоруський лідер зазначає, що "не буде триматись за владу посинілими пальцями", якщо його не підтримуватиме народ.

      Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я буду відчувати, що ви категорично проти, то, звичайно, я буду переживати, але, тим не менш, ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах,
      – сказав він.

      Лукашенко вважає, що наступні вибори президента країни доцільно провести влітку 2020 року: "кінець серпня – крайній термін".

      "Якщо ви цінуєте стабільність, цю дійсність, розвиток нашої держави, спокійне, щоб вас не продали, чи не загнали кудись, суверенітет, незалежність, то ви самі повинні прийти і сказати: президент, ти ще здоровий, балотуйся , будь ласка", – додав він.

      Водночас Лукашенко заявив, що "було б по-дурному" змінювати конституцію до президентських виборів.

      Вибори у Білорусі

      Лукашенко раніше заявив, що вибори до парламенту пройдуть восени, хоча попередньо вони були заплановані на наступний рік. Натомість у 2020 відбудуться вибори глави держави.

      Вибори в Палату представників – нижню палату Національних зборів у Білорусі відбуваються 17 листопада. Жодних партійних списків у Білорусі не було, тому вибори 110 депутатів проводяться лише по одномандатних виборчих округах. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.

      Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
      сьогодні
      8748
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 17:00 Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
      Юрій Семенюк 1233
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сьогодні , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 517
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сьогодні , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 809
      Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      сьогодні , 12:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      Михайло Гема 4319
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сьогодні , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 682
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук