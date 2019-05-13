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      Лукашенко требует от России компенсировать миллионные убытки из-за нефти

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      Лукашенко потребовал от Москвы компенсации за загрязненную нефть
      Лукашенко потребовал от Москвы компенсации за загрязненную нефть / ТАСС

      Россия должна компенсировать миллионные потери Беларуси из-за поступления загрязненной нефти. С Владимиром Путиным Александр Лукашенко еще не говорил, однако надеется, что тот все понимает.

      Точную сумму убытков Беларусь назовет чуть позже – после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил лидер страны Александр Лукашенко, пишет Белта.

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      Однако лидер страны отмечает, что сумма огромная. Пострадал нефтепровод, оборудование там и на нефтеперерабатывающих заводах. Лукашенко говорит, что Беларусь тратила сотни миллионов долларов.

      Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров. И огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью,
      – заявил он.

      Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Однако, по его словам, Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие вреда.

      "Он понимает, что надо компенсировать ущерб. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный убыток.", – уверен президент Беларуси.

      Белорусский лидер отмечает, что россияне не должны это оспаривать и страны "разберутся, кто кому что должен".

      Почему возник скандал с российской нефтью?
      Ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба" в Беларуси заметили еще 19 апреля. В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Транзит нефти 25 апреля прекратили Польша и Украина. Возобновили транзит по территории Украины 11 мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Беларуси Новости России Александр Лукашенко нефть Владимир Путин
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