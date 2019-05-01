Близкого соратника Лукашенко задержали за работу на спецслужбы России

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина задержали за деятельность в интересах Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России. Втюрин последние 25 лет входил в ближайший круг общения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Втюрина задержали за неоднократные сливы информации российским ФСБ и ФСО. Он – не шпион в обычном смысле, его связи достались ему в наследство из прошлого, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

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Втюрин – россиянин, учился, работал, дружил с коллегами из российских спецслужб.

В ситуации, когда в наличии большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения Лукашенко – недопустимо. Вот его и убрали,

– рассказал источник.

Другой источник рассказал, что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.

"Вплоть до того, что младший сын президента Коля буквально рос на руках у папиного охранника", – отметил собеседник издания.

1 мая в Беларуси опубликовали указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент страны уволил Втюрина с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики за "совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

За день до этого стало известно о задержании сотрудниками КГБ Беларуси силовика за взятку в крупном размере.

К слову, Втюрин не раз попадал в рейтинги самых влиятельных людей в Беларуси. До перехода в Совбез в 2014 году он 7 лет возглавлял Службу безопасности президента страны. Туда Втюрин попал в 1995 году, то есть через год после начала президентства Лукашенко.

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