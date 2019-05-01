00:21
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Близкого соратника Лукашенко задержали за работу на спецслужбы России

      67 Читати новину українською
      Андрей Втюрин дружил с семьей Александра Лукашенко
      Андрей Втюрин дружил с семьей Александра Лукашенко / Belta.by

      Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина задержали за деятельность в интересах Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России. Втюрин последние 25 лет входил в ближайший круг общения президента Беларуси Александра Лукашенко.

      Втюрина задержали за неоднократные сливы информации российским ФСБ и ФСО. Он – не шпион в обычном смысле, его связи достались ему в наследство из прошлого, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

      Читайте также: Путин сменил посла в Беларуси Лукашенко дал год, чтобы "подумать над интеграцией", – СМИ

      Втюрин – россиянин, учился, работал, дружил с коллегами из российских спецслужб.

      В ситуации, когда в наличии большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения Лукашенко – недопустимо. Вот его и убрали,
      – рассказал источник.

      Другой источник рассказал, что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.

      "Вплоть до того, что младший сын президента Коля буквально рос на руках у папиного охранника", – отметил собеседник издания.

      1 мая в Беларуси опубликовали указ Лукашенко от 24 апреля, которым президент страны уволил Втюрина с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики за "совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

      За день до этого стало известно о задержании сотрудниками КГБ Беларуси силовика за взятку в крупном размере.

      К слову, Втюрин не раз попадал в рейтинги самых влиятельных людей в Беларуси. До перехода в Совбез в 2014 году он 7 лет возглавлял Службу безопасности президента страны. Туда Втюрин попал в 1995 году, то есть через год после начала президентства Лукашенко.

      КАК В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАЗВИВАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С РОССИЕЙ:

      •  
      blog_ava
      Уникальные фото Украины столетней давности опубликовали в США
      1 мая
      675
      Теги: Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики ФСБ Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 00:05 "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео
      32
      Главные новости 1 мая: новый паспортный указ Путина и первомайские демонстрации
      1 мая , 22:22 Главные новости 1 мая: новый паспортный указ Путина и первомайские демонстрации
      231
      Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      1 мая , 22:00 Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть
      Ольга Черненко 596
      Президентский рэп-баттл
      1 мая , 21:00 Президентский рэп-баттл
      Іван Яковина 393
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      1 мая , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 1207
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Путин фигурирует в отчете британцев относительно убийства спецагента Литвиненко, — Times
       21 января 2016 , 09:24
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук