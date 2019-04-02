Россия предоставила Беларуси кредит свыше полумиллиарда долларов

Беларусь получит государственный кредит от Кремля, размер которого может составлять до 600 миллионов долларов. Эти средства пойдут на рефинансирование платежей для погашения основного долга, образовавшегося в результате ранее предоставленных Россией займов.

Как отметил первый российский вице-премьер и министр финансов страны Антоно Силуанов, решение о предоставлении Беларуси кредита принял хозяин Кремля Владимир Путин, передает РБК.

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По словам чиновника, сейчас идут необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.

"Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит на сумму до 600 миллионов долларов. Средства пойдут на рефинансирование платежей для погашения основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией кредитам", – отметил он.

Силуанов также добавил, что до конца апреля Беларусь может получить еще и транш от Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов. Эти деньги должны пойти на обеспечение сбалансированности бюджета.

О намерении Минска обратиться к Москве по кредиту размером в 600 миллионов долларов ранее сообщал министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Эти средства должны быть предназначены для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. По словам Силуанова, Минск рассчитывал получить всего 1 миллиард долларов, включив в эту сумму долги как перед Россией, так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Правда, белорусский президент Александр Лукашенко в начале марта заявил, что они не будут выпрашивать у Кремля этот кредит.

Беларусь уже не впервые получает кредиты от России. В частности, в 2017-м Москва предоставила Минску кредит в 700 миллионов долларов на десять лет. Российский премьер Дмитрий Медведев говорил, что эти средства они выделяют "с целью дальнейшего укрепления дружеских взаимоотношений" и для погашения кредитов, которые были выданы ранее.

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В середине мая 2018 года объем задолженности Минска по выданным Москвой кредитам составил 6,3 миллиарда долларов или 60 миллиардов рублей. В то же время просроченных обязательств перед Россией у Беларуси нет.

Выдавала Россия кредиты и Украине. Самым громким был заем 2013 года тогдашнему украинскому президенту Виктору Януковичу. В общем тогда Москва хотела предоставить Киеву кредит в 15 миллиардов долларов, а первый транш составил 3 миллиарда долларов. Другим траншам помешали события, произошедшие в 2014 году, а именно – победа Майдана и бегство Януковича в Россию. Впоследствии Кремль пытался вернуть эти 3 миллиарда, которые в народе назвали "долгом Януковича", и даже подал против Украины иск в Верховный суд Великобритании. Однако в сентябре 2018 года Апелляционный суд королевства принял решение в пользу Украины.

КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИНСКА И МОСКВЫ: