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      Лукашенко выдвинул Путину условие для возможного объединения с Россией

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      Лукашенко поддерживает идею создания союзного государства с РФ
      Лукашенко поддерживает идею создания союзного государства с РФ / Фото из открытых источников

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Главное условие – обе страны должны быть в равных условиях.

      Об этом Лукашенко сказал на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

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      Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен,
      – подчеркнул он.

      Принцип равных условий между белорусами и россиянами должен неукоснительно соблюдаться. Кроме того, Беларусь должна оставаться суверенным государством.

      Лукашенко добавил, что "исторически широчайшее поле для взаимодействия" в Беларуси сложилось с Россией. Но из-за этого постоянно возникает много вопросов, в частности, в экономической сфере.

      Вместе с тем он утверждает, что Россия сама не хочет интеграции с Беларусью. Кроме того, некоторые российские политики истерически реагируют на сотрудничество Минска с западными странами.

      Но и сами белорусы выступают против объединения с РФ. Так, по данным Лукашенко 98% граждан его страны категорически не поддержат союз с Россией, если такой вопрос поставить на референдум.

      Что такое Союзное государство?
      Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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      Теги: Новости политики Владимир Путин Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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