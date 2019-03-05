Лукашенко висунув Путіну умову для можливого об'єднання з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що як і раніше підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Головна умова – обидві країни повинні бути у рівних умовах.

Про це Лукашенко сказав на нараді з питань участі в інтеграційних структурах і співпраці з європейськими організаціями, передає БЕЛТА.

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Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це насамперед почули наші прихильники і опоненти в Російській Федерації. При цьому основний принцип даного проекту - рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий,

– наголосив він.

Принцип рівних умов між білорусами та росіянами має неухильно дотримуватися. Окрім того, Білорусь має залишатися суверенною державою.

Лукашенко додав, що "історично найширше поле для взаємодії" у Білорусі склалося з Росією. Але через це постійно виникає багато питань, зокрема, в економічній сфері.

Водночас, він стверджує, що Росія сама не хоче інтеграції з Білоруссю. Окрім того, деякі російські політики істерично реагують на співпрацю Мінська з західними країнами.

Але й самі білоруси виступають проти об'єднання з РФ. Так, за даними Лукашенка 98% громадян його країни категорично не підтримають союз з Росією, якщо таке питання поставити на референдум.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.