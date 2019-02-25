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      Чому можливе об'єднання Білорусі з Росією: експерт назвав мету Путіна

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      Експерт розповів, чи реальне об'єднання Білорусі та Росії
      Експерт розповів, чи реальне об'єднання Білорусі та Росії / Фото з відкритих джерел

      Можливість об’єднання Росії та Білорусі не лише часто тепер обговорюється, а й справді є реальною. Очільник Кремля має для цього кілька причин –емоційну, політичну та військову.

      Путін позиціонує себе як "збирача руських земель", заявив воєнний експерт Олег Жданов, пише "Главред".

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      Так, моційною мотивацією російьского лідера Жданов називає внутрішнє споживання та підвищення рейтингу серед виборців.

      Друга – політична: ребрендинг держав із перетворенням в єдину союзну державу дасть можливість підняти питання про скасування санкцій, оскільки вони вводилися проти Росії,
      – пояснив експерт.

      Натомість військова складова полягає в тому, що Росія таким чином збільшить протяжність кордонів з НАТО і отримує плацдарм для прямої загрози Північноатлантичного альянсу.

      Зазначимо, розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх" дурними і притягнутими за вуха". Нещодавно голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

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      24 лютого
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      Теги: Новини політики Новини Білорусі Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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