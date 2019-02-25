02:05
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Почему возможно объединение Беларуси с Россией: эксперт назвал цель Путина

      45 Читати новину українською
      Эксперт рассказал, реально ли объединение Беларуси и России
      Эксперт рассказал, реально ли объединение Беларуси и России / Фото из открытых источников

      Возможность объединения России и Беларуси не только часто теперь обсуждается, но и действительно является реальным. У главы Кремля есть для этого несколько причин –эмоциональная, политическая и военная.

      Путин позиционирует себя как "собирателя русских земель", заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет "Главред".

      Читайте также: Лукашенко планирует вместе с Россией ответить на появление ракет США в Украине

      Так, мощной мотивацией российского лидера Жданов называет внутреннее потребление и повышение рейтинга среди избирателей.

      Вторая – политическая: ребрендинг государств с преобразованием в единое союзное государство даст возможность поднять вопросы об отмене санкций, поскольку они вводились против России,
      – пояснил эксперт.

      Зато военная составляющая заключается в том, что Россия таким образом увеличит протяженность границ с НАТО и получает плацдарм для прямой угрозы Североатлантического альянса.

      Отметим, разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Что такое Союзное государство?
      Это сверхгосударственное образование, объединяющее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      blog_ava
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      24 февраля
      650
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      24 февраля , 22:25 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      648
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 февраля , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 735
      Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      24 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде
      904
      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      24 февраля , 19:30 MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели
      509
      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      24 февраля , 19:01 Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси
      Олекса Коба 480
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Опасная красота: эффектные извержения вулканов в разных частях мира
       9 января 2017 , 13:06
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук