Почему возможно объединение Беларуси с Россией: эксперт назвал цель Путина

Возможность объединения России и Беларуси не только часто теперь обсуждается, но и действительно является реальным. У главы Кремля есть для этого несколько причин –эмоциональная, политическая и военная.

Путин позиционирует себя как "собирателя русских земель", заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет "Главред".

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Так, мощной мотивацией российского лидера Жданов называет внутреннее потребление и повышение рейтинга среди избирателей.

Вторая – политическая: ребрендинг государств с преобразованием в единое союзное государство даст возможность поднять вопросы об отмене санкций, поскольку они вводились против России,

– пояснил эксперт.

Зато военная составляющая заключается в том, что Россия таким образом увеличит протяженность границ с НАТО и получает плацдарм для прямой угрозы Североатлантического альянса.

Отметим, разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Что такое Союзное государство?

Это сверхгосударственное образование, объединяющее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.