Как Лукашенко хочет и не может отказать Путину: объяснение эксперта

Минск и Москва с рвением взялись за создание союзной страны – теперь заговорили о создании единой валюты. Вот только понимают слово "единая" руководители двух стран по-разному.

Политический обозреватель, публицист и журналист Виталий Портников уверен, что в Москве на это свои планы, пишет "Эспрессо".

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О новой единой валюте Кремль не думает, потому что рассматривает только замену белорусского рубля русским.

И никто не собирается предоставлять Александру Лукашенко контроль над эмиссией единой валюты. А сам белорусский президент, конечно же, от такой эмиссии никогда не откажется,

– считает политолог.

Если такого контроля над национальной валютой не будет, то выплаты белорусским бюджетникам будут контролировать в Москве.

"Да и само союзное государство – настоящая фикция. И тем не менее, сегодня Александр Лукашенко снова заговорил о единые рубли", – отмечает Портников.

При этом журналист отмечает, что белорусский лидер не подразумевает замену российского рубля белорусским.

Лукашенко даже не против, чтобы эмиссионный центр для этой новой валюты разместился в родном для Путина Санкт-Петербурге, но, как и раньше, не готов отказаться от контроля над деньгами.

Потому что деньги – это не единственный инструмент контроля Лукашенко над собственным населением. Есть еще, конечно, силовики. Но кто знает, кому они будут подчиняться тогда, когда не Лукашенко будет им платить,

– пишет эксперт.

Лукашенко якобы утверждает, что таким образом он реагирует на предложение Путина. Но выглядит это не как согласие, а как отказ. Путин вряд ли предлагал белорусскому коллеге объединения валют.

"Скорее всего, российский президент вернулся к любимой кремлевской теме замены белорусского рубля русским. Ведь в Москве именно такое представление о равноправной интеграции – все должно быть нашим", – отмечает журналист.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что 98% его соотечественников высказались бы против объединения с Россией, если бы им предложили проголосовать за это на референдуме. В то же время, Лукашенко считает, что его стране все же следует сближаться с соседом.

Что такое Союзное государство?​Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единым пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.