Як Лукашенко хоче і не може відмовити Путіну: пояснення експерта
Мінськ та Москва із завзяттям взялися за створення союзною держави – тепер заговорили про створення єдиної валюти. От тільки розуміють слово "єдина" очільники двох країн по-різному.
Політичний оглядач, публіцист і журналіст Віталій Портников впевнений, що у Москві на це свої плани, пише "Еспресо".
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Про нову єдину валюту Кремль не думає, бо розглядає лише заміну білоруського рубля російським.
І ніхто не збирається надавати Олександру Лукашенко контроль над емісією єдиної валюти. А сам білоруський президент, звичайно ж, від такої емісії ніколи не відмовиться,
– вважає політолог.
Якщо такого контролю над національною валютою не буде, то виплати білоруським бюджетникам контролюватимуть у Москві.
"Та й саме союзна держава – справжнісінька фікція. І тим не менше, сьогодні Олександр Лукашенко знову заговорив про єдині рублі", – зазначає Портников.
При цьому журналіст наголошує, що білоруський лідер не має на увазі заміну російського рубля білоруським.
Лукашенко навіть не проти, щоб емісійний центр для цієї нової валюти розмістився в рідному для Путіна Санкт-Петербурзі, але, як і раніше, не готовий відмовитися від контролю над грошима.
Тому що гроші – це чи не єдиний інструмент контролю Лукашенка над власним населенням. Є ще, звичайно, силовики. Але хто знає, кому вони будуть підкорятися тоді, коли не Лукашенко буде їм платити,
– пише експерт.
Лукашенко нібито стверджує, що таким чином він реагує на пропозицію Путіна. Але виглядає це не як згода, а як відмова. Путін навряд чи пропонував білоруському колезі об'єднання валют.
"Швидше за все, російський президент повернувся до улюбленої кремлівської темі заміни білоруського рубля російським. Адже в Москві саме таке уявлення про рівноправної інтеграції – все повинно бути нашим", – наголошує журналіст.
Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що 98% його співвітчизників висловилися б проти об’єднання із Росією, якби їм запропонували проголосувати за це на референдумі. Водночас, Лукашенко вважає, що його країні все ж слід зближатися із сусідом.
Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.
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