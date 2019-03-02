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      Як Лукашенко хоче і не може відмовити Путіну: пояснення експерта

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      Експерт розповів, як Лукашенко намагається вивільнитись із обіймів Путіна
      Експерт розповів, як Лукашенко намагається вивільнитись із обіймів Путіна / Фото з відкритих джерел

      Мінськ та Москва із завзяттям взялися за створення союзною держави – тепер заговорили про створення єдиної валюти. От тільки розуміють слово "єдина" очільники двох країн по-різному.

      Політичний оглядач, публіцист і журналіст Віталій Портников впевнений, що у Москві на це свої плани, пише "Еспресо".

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      Про нову єдину валюту Кремль не думає, бо розглядає лише заміну білоруського рубля російським.

      І ніхто не збирається надавати Олександру Лукашенко контроль над емісією єдиної валюти. А сам білоруський президент, звичайно ж, від такої емісії ніколи не відмовиться,
      – вважає політолог.

      Якщо такого контролю над національною валютою не буде, то виплати білоруським бюджетникам контролюватимуть у Москві.

      "Та й саме союзна держава – справжнісінька фікція. І тим не менше, сьогодні Олександр Лукашенко знову заговорив про єдині рублі", – зазначає Портников.

      При цьому журналіст наголошує, що білоруський лідер не має на увазі заміну російського рубля білоруським.

      Лукашенко навіть не проти, щоб емісійний центр для цієї нової валюти розмістився в рідному для Путіна Санкт-Петербурзі, але, як і раніше, не готовий відмовитися від контролю над грошима.

      Тому що гроші – це чи не єдиний інструмент контролю Лукашенка над власним населенням. Є ще, звичайно, силовики. Але хто знає, кому вони будуть підкорятися тоді, коли не Лукашенко буде їм платити,
      – пише експерт.

      Лукашенко нібито стверджує, що таким чином він реагує на пропозицію Путіна. Але виглядає це не як згода, а як відмова. Путін навряд чи пропонував білоруському колезі об'єднання валют.

      "Швидше за все, російський президент повернувся до улюбленої кремлівської темі заміни білоруського рубля російським. Адже в Москві саме таке уявлення про рівноправної інтеграції – все повинно бути нашим", – наголошує журналіст.

      Зазначимо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що 98% його співвітчизників висловилися б проти об’єднання із Росією, якби їм запропонували проголосувати за це на референдумі. Водночас, Лукашенко вважає, що його країні все ж слід зближатися із сусідом.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      СОЮЗНА ДЕРЖАВА РОСІЇ І БІЛОРУСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

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      Скандал в "Укроборонпромі": якої помилки припустилася команда Порошенка
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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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