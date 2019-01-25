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      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point

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      Олександр Лукашенко махнув на все?
      Олександр Лукашенко махнув на все? / Soshse

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко "заграє" до глави Росії Володимира Путіна. Але це може й не допомогти "бацькі"...

      "Росія із задоволенням поглинула б колишню радянську республіку. Такий сценарій дозволив би Путіну втримати в руках владу і після 2024 року", – написав журналіст французького видання Le Point Марк Нексон у своїй статті "Білорусь побоюється анексії з боку Росії".

      "64-річний білоруський президент Олександр Лукашенко влучно робить подарунки. На Новий рік він ощасливив очільника Кремля чотирма мішками картоплі та шматком сала з намірами нагадати тому про характер ресурсів, котрими володіє його країна з 10 мільйонами жителів. Та послав йому меседж, суть якого полягала в таких слова: "Ми володіємо лишень скромними сільгоспугіддями".

      Продуманий хід. Лукашенко, якого колись прозвали у Вашингтоні "останнім диктатором Європи", живе в страху, що Москва може оволодіти його країною", – говорить автор статті.

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      У спільній союзній державі Москва контролювала б усі важелі: валюту, митницю, судову систему та, звісно, президентство. Ця стара ідея фігурує в договорі, підписаному обома державами в 1999 році, який досі залишається лише на папері, – зазначає журналіст.

      "Кремль усіма силами намагається відновити "союзний" договір. У грудні Лукашенко довелось тричі відвідувати Росію для зустрічі зі своїм колегою. Російсько-білоруська робоча група на чолі з російським міністром економічного розвитку працює над вирішенням цього питання. Ще одна ініціатива: призначення Михайла Бабіча, колишнього співробітника ФСБ, надзвичайним та повноважним послом РФ у Мінську та спеціальним представником президента з розвитку торгово-економічного співробітництва з Білоруссю. Довірена особа Путіна, що була призначена представником уряду Чеченської Республіки у 2000-х роках, здатна наглядати за Білоруссю", – пише Нексон.

      Москва ґрунтується на слабкості свого сусіда як держави з виснаженими фінансами. Мета полягає в тому, щоб припинити фінансову підтримку Білорусі та накласти податок на імпорт нафти, – йдеться в статті.

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      "Офіційно Москва спростовує будь-які намагання анексії. Але якщо проект по зближенню буде реалізований, то в однієї людини з'явиться надія залишиться при владі: і це Володимир Путін. Очоливши конфедеративну державу Росії та Білорусії, він омине обмеження в два терміни поспіль, передбачене російською Конституцією, і зможе продовжити своє правління під виглядом нової посади", – вказує видання.

      Усе це зачіпає Лукашенка, що очолює Білорусь протягом 25-ти років. Він уже давно побоювався намірів Москви і ні за яких обставин не визнавав анексію Криму в 2014 році. Тому екс-директор радгоспу орієнтується на Захід. Він озброюється такою стратегією щоразу, коли стосунки з Москвою стають напруженими. Його план? Надати США посилену дипломатичну присутність у Мінську, – коментує Нексон.

      "Лукашенко також дозволяє проводити у своїй країні антиросійську кампанію. Опозиція вимагає зменшити кількість російських телеканалів, що транслюються в Білорусі, та закликає до поширення білоруської мови замість російської", – передає газета.

      "Великий сусід спостерігає за тим, що відбувається. Представник комісії Ради федирації з інформаційної політики Олексій Пушков написав у Twitter: "Очевидно, хтось хотів би підштовхнути Білорусь на шлях України", маючи на увазі США.

      Відомий телеведучий Дмитро Кисельов застеріг: "Якщо в Мінську вирішать лишитись без Росії, то майбутнє Білорусі примарне. Росія, певна річ, ослабне, але Білорусі просто не стане", – цитуає "рупора Кремля" автор статті.

      "Лукашенко не припинить дарувати Путіну мішки з картоплею", – передбачає Нексон.

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Публікації Володимир Путін Москва Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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