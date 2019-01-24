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      "Надіслати Росії чіткі сигнали": у Польщі зробили заяву щодо загрози окупації Білорусі

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      Глава МЗС Польщі зробив заяву щодо загрози окупації Білорусі
      Глава МЗС Польщі зробив заяву щодо загрози окупації Білорусі / mfa.gov.pl

      Польща підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність Білорусі. НАТО і Європейський союз повинні послати Росії чіткі сигнали про неприпустимість окупації Білорусі

      Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який транслювали на офіційному сайті політика.

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      Чапутович наголосив, що сусідство,а відтак безпека Білорусі є важливими для Польщі.

      Білорусь є дуже важливим сусідом Польщі. Ми підтримуємо її суверенітет, територіальну цілісність і незалежність,
      – зазначив він.

      Глава МЗС Польщі наголосив, що НАТО та ЄС мають бути готовими до відповіді та попередити такий сценарій.

      "Реакція міжнародного співтовариства повинна бути сильною. НАТО, ЄС та інші повинні послати Росії чіткі сигнали, що цього не потерплять", – підкреслив міністр.

      Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, однак Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".  Білоруський лідер рекомендує усім заспокоїтися та розвивати союз лише на рівноправній основі.

      Нещодавно голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.
       

      Теги: Новини Польщі Новини політики Новини Білорусі Новини Росії НАТО
      Джерело: 24 Канал
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