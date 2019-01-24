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      "Отправить России четкие сигналы": в Польше сделали заявление об угрозе оккупации Беларуси

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      Глава МИД Польши сделал заявление об угрозе оккупации Беларуси
      Глава МИД Польши сделал заявление об угрозе оккупации Беларуси / mfa.gov.pl

      Польша поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Беларуси. НАТО и Европейский союз должны послать России четкие сигналы о недопустимости оккупации Беларуси

      Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который  транслировали на официальном сайте политика.

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      Чапутович отметил, что соседство, а следовательно безопасность Беларуси важны для Польши.

      Беларусь является очень важным соседом Польши. Мы поддерживаем ее суверенитет, территориальную целостность и независимость,
      – отметил он.

      Глава МИД Польши подчеркнул, что НАТО и ЕС должны быть готовы к ответу и предупредить такой сценарий.

      "Реакция международного сообщества должна быть сильной. НАТО, ЕС и другие должны послать России четкие сигналы, что этого не потерпят", – подчеркнул министр.

      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, однако Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Белорусский лидер рекомендует всем успокоиться и развивать союз только на равноправной основе.

      Недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

      Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Теги: НАТО Новости России Новости Беларуси Новости Польши Новости политики
      Источник: 24 Канал
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