"Отправить России четкие сигналы": в Польше сделали заявление об угрозе оккупации Беларуси

Польша поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Беларуси. НАТО и Европейский союз должны послать России четкие сигналы о недопустимости оккупации Беларуси

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали на официальном сайте политика.

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Чапутович отметил, что соседство, а следовательно безопасность Беларуси важны для Польши.

Беларусь является очень важным соседом Польши. Мы поддерживаем ее суверенитет, территориальную целостность и независимость,

– отметил он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что НАТО и ЕС должны быть готовы к ответу и предупредить такой сценарий.

"Реакция международного сообщества должна быть сильной. НАТО, ЕС и другие должны послать России четкие сигналы, что этого не потерпят", – подчеркнул министр.

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, однако Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Белорусский лидер рекомендует всем успокоиться и развивать союз только на равноправной основе.

Недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.