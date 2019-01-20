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      Яке майбутнє Росія готує для Білорусі

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      Зараз питання – не про Білорусь і РФ, а про Лукашенка і Кремль, – Боровий
      Зараз питання – не про Білорусь і РФ, а про Лукашенка і Кремль, – Боровий / Фото з відкритих джерел

      Зараз стоїть питання не про Білорусь і Росію, а про взаємини Кремля та Лукашенка. Якщо Москва увімкне механчзми примусу, то "бацька" просто не втримається при владі. Крім того, у якийсь момент, найімовірніше, спецслужби поставлять крапку в цій дискусії, і ця крапка може бути навіть кривавою.

      Таку думку висловив екс-депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Костянтин Боровий у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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      Як підкреслив він, рішення щодо майбутнього Білорусі будуть ухвалювати у Кремлі, і Лукашенко це прекрасно розуміє. За його словами, Кремль вже увімкнув механізми примусу, а якщо ці механізми увімкнуться на повну силу, то "бацька" просто не втримається при владі.

      "Сучасний устрій суспільства не допускає можливості благополучного існування залежних колоній, це неефективно ні політично, ні економічно. Це означає, що є тільки одна форма існування, і зараз питання – не про Білорусь і РФ, а про Лукашенка і Кремль. Зрозуміло, що він це перетворює у загальний процес, або створює видимість проблеми незалежності Білорусі, але жодного стосунку ці дискусії до справжньої незалежності не мають. Її немає, і не буде доти, поки народ не захоче цієї незалежності", – зауважив експерт.

      Боровий вважає, що що все це закінчиться дуже швидко та радикально. На його переконання, у якийсь момент, найімовірніше, спецслужби поставлять крапку в цій дискусії, і ця крапка може бути навіть кривавою.

      "Шлях у Татарстану, нині, – тільки в Росію, шлях Чеченської Республіки – тільки в Росію, шлях Придністров'я – тільки в Росію, шлях Абхазії та Південної Осетії – тільки в Росію. Чому? Тому що це не незалежні держави – це колонії, окуповані Росією території. У них вибору немає, у цьому поялгає проблема. І в Лукашенка немає вибору. Зараз йде боротьба не за незалежність цих територій, а за умови, на яких вони є колоніями, і все", – додає політик.

      Крім того, колишній російський парламентар переконує, що за умови реальної незалежності Білорусі, без імітації, яка зараз йде, без імітації політичної, економічної діяльності, політичні еліти тут просто не виживуть і подібні процеси можуть мати серйозні зміни для них.

      Нагадаємо, останнім часмо почали ширитися чутки про створення так званої Союзної держави Росії та Білорусі. У Кремлі, зокрема, запевняють, що у поглибленні спорідненості Мокви та Мінська не варто сумніватися. Також РФ називає Білорусь своїм союзником.

      Натомість білоруський президент Олександр Лукашенко вже відзначився не однією заявою, яка робить взаємини між країнами напруженими. До прикладу, за його словами, Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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