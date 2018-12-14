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      "Для ядерних сил": Лукашенко зробив нову заяву щодо військових баз РФ у Білорусі

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      Лукашенко зробив заяву щодо військових баз РФ у Білорусі
      Лукашенко зробив заяву щодо військових баз РФ у Білорусі / Фото з відкритих джерел

      Два російські військові об'єкти зможуть залишитися в Білорусі безкоштовно. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що домовлятись про сплату оренди з РФ не буде, бо російські бази в країні мають "спільну функцію".

      Про це повідомляє "Интерфакс".

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      Білоруський лідер зазначає, що "у росіян за бази просити гроші незручно", бо вони нібито виконують спільну функцію "для ядерних сил".

      У нас дві бази російських, нуль рублів, нуль копійок нам платять. Закінчується термін (оренди – 24 канал). Домовляємося, я навіть питання не ставлю про оплату, – сказав Лукашенко.

      При цьому він повідомив, що раніше пропонував Росії укласти договір про ядерне прикриття Білорусі.

      "Ви думаєте, Росія погодилася на укладення такого договору? Ось такий союз", – сказав президент.

      Окрім того, Лукашенко підкреслив, що "ніякі нові бази не потрібні". При цьому глава Білорусі підтвердив зацікавленість у розміщенні на своїх базах ВПС російських літаків.

      У нас 3-4 бази ВПС, давайте 10-20-30 літаків, садіть, користуйтеся,
      – зазначив Лукашенко.

      Натомість видання БелТА пише, що, за словами Лукашенка, в порядку денному білорусько-російського співробітництва залишаються невирішені питання, які найближчим часом будуть розглядатися на найвищому рівні.

      Так, голова держави підкреслив, що якщо РФ і проявляє якусь кредитну підтримку, то, по-перше, це робиться за набагато більшою процентною ставкою, ніж кредити МВФ. По-друге, Росія кредитує кінцевого споживача, який виробляє товар, зокрема з російських комплектуючих.

      До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь

      Теги: Новини Росії Зброя Новини політики Новини Білорусі Ядерна безпека Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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