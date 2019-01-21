Какое будущее Россия готовит для Беларуси

Сейчас стоит вопрос не о Беларуси и России, а о взаимоотношениях Кремля и Лукашенко. Если Москва включит механчзми принуждения, то "бацька" просто не удержится у власти. Кроме того, в какой-то момент, вероятнее всего, спецслужбы поставят точку в этой дискуссии, и эта точка может быть даже кровавой.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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Как подчеркнул он, решение относительно будущего Беларуси будут принимать в Кремле, и Лукашенко это прекрасно понимает. По его словам, Кремль уже включил механизмы принуждения, а если эти механизмы включатся на полную силу, то "бацька" просто не удержится у власти.

"Современное устройство общества не допускает возможности благополучного существования зависимых колоний, это неэффективно ни политически, ни экономически. Это означает, что есть только одна форма существования, и сейчас вопрос – не о Беларуси и РФ, а о Лукашенко и Кремле. Понятно, что он это превращает в общий процесс, или создает видимость проблемы независимости Беларуси, но никакого отношения эти дискуссии к настоящей независимости не имеют. Ее нет, и не будет до тех пор, пока народ не захочет этой независимости", – отметил эксперт.

Боровой считает, что все это закончится очень быстро и радикально. По его убеждению, в какой-то момент, вероятнее всего, спецслужбы поставят точку в этой дискуссии, и эта точка может быть даже кровавой.

"Путь у Татарстана сейчас, – только в Россию, путь Чеченской Республики – только в Россию, путь Приднестровья – только в Россию, путь Абхазии и Южной Осетии – только в Россию. Почему? Потому что это не независимые государства – это колонии, оккупированные Россией территории. У них выбора нет, в этом лежит проблема. И у Лукашенко нет выбора. Сейчас идет борьба не за независимость этих территорий, а за условия, на которых они являются колониями, и все", – добавляет политик.

Кроме того, бывший российский парламентарий убеждает, что при условии реальной независимости Беларуси, без имитации, которая сейчас идет, без имитации политической, экономической деятельности, политические элиты здесь просто не выживут и подобные процессы могут иметь серьезные изменения для них.

Напомним, в последнее время начали распространяться слухи о создании так называемого Союзного государства России и Беларуси. В Кремле, в частности, уверяют, что в углублении родства Москвы и Минска не стоит сомневаться. Также РФ называет Беларусь своим союзником.



Между тем белорусский президент Александр Лукашенко уже отметился не одним заявлением, которое делает взаимоотношения между странами напряженными. К примеру, по его словам, Кремль отверг все предложения Беларуси касаемо цен на газ и компенсации за налоговый маневр.