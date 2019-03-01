14:55
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Окремий будинок у союзному будівництві: як Лукашенко бачить об’єднання з РФ

      468 Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Getty images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що 98% його співвітчизників висловилися б проти об’єднання із РФ, якби їм запропонували проголосувати за це на референдумі. Водночас, Лукашенко вважає, що його країні все ж слід зближатися із Росією.

      Проте Лукашенко готовий ввести для Білорусі спільну із РФ валюту. За його словами, це не повинен бути ні російський, ні білоруський рубль. Про це він заявив під час власної прес-конференції, передає ТАСС.

      Читайте також: Чому можливе об'єднання Білорусі з Росією: експерт назвав мету Путіна

      Ми за. Звичайно, це буде рубль, у РФ рубль, і у нас рубль. Це не буде ні російський, ні білоруський рубль. Це буде наш спільний рубль,
      – сказав він.

      При цьому Лукашенко вважає, що не важливо, де буде емісійний центр.

      "Не важливо, де він буде, хай буде в Санкт-Петербурзі. Батьківщина президента Росії, моє улюблене місто. Нехай там буде", – додав лідер Білорусі.

      Відповідаючи на питання про об’єднання з Росією Лукашенко загадково сказав: "Чим погано займатися союзним будівництвом, але жити у своєму будинку?".

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      Союзна держава Росії і Білорусі: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      34844
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Новини Росії Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      сьогодні , 14:11 MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      198
      Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      сьогодні , 12:00 Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      Артем Овдієнко 1112
      Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      сьогодні , 13:18 Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      2234
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 10:15 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 29322
      Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      сьогодні , 10:01 Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      Злой Одессит 955
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук