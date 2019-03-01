Окремий будинок у союзному будівництві: як Лукашенко бачить об’єднання з РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що 98% його співвітчизників висловилися б проти об’єднання із РФ, якби їм запропонували проголосувати за це на референдумі. Водночас, Лукашенко вважає, що його країні все ж слід зближатися із Росією.

Проте Лукашенко готовий ввести для Білорусі спільну із РФ валюту. За його словами, це не повинен бути ні російський, ні білоруський рубль. Про це він заявив під час власної прес-конференції, передає ТАСС.

Читайте також: Чому можливе об'єднання Білорусі з Росією: експерт назвав мету Путіна

Ми за. Звичайно, це буде рубль, у РФ рубль, і у нас рубль. Це не буде ні російський, ні білоруський рубль. Це буде наш спільний рубль,

– сказав він.

При цьому Лукашенко вважає, що не важливо, де буде емісійний центр.

"Не важливо, де він буде, хай буде в Санкт-Петербурзі. Батьківщина президента Росії, моє улюблене місто. Нехай там буде", – додав лідер Білорусі.

Відповідаючи на питання про об’єднання з Росією Лукашенко загадково сказав: "Чим погано займатися союзним будівництвом, але жити у своєму будинку?".

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.