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      Отдельный дом в союзном строительстве: как Лукашенко видит объединение с РФ

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что 98% его соотечественников высказались бы против объединения с РФ, если бы им предложили проголосовать за это на референдуме. В то же время, Лукашенко считает, что его стране все же следует сближаться с Россией.

      Однако Лукашенко готов ввести для Беларуси совместную с РФ валюту. По его словам, это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом он заявил на своей пресс-конференции, передает ТАСС.

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      Мы за. Конечно, это будет рубль: в РФ рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль,
      – сказал он.

      При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет эмиссионный центр.

      "Не важно, где он будет, пусть будет в Санкт-Петербурге. Родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", – добавил лидер Беларуси.

      Отвечая на вопрос об объединении с Россией Лукашенко загадочно сказал: "Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?".

      Что такое Союзное государство?
      Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛОРУСИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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